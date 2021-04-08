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Нинішній ватажок "Ісламської держави" активно співпрацював з США, - WP

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 08 квітня 2021 18:59
Нинішній ватажок "Ісламської держави" активно співпрацював з США, - WP Фото: лідер бойовиків ІД співпрацював з США (terrormonitor.org)
Автор: РБК-Україна

Нинішній ватажок "Ісламської держави" Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курейші активно співпрацював із США, коли був в'язнем іракської в'язниці в 2008 році. Зокрема, він здавав своїх прибічників в терористичній організації.

Про це пише Washington Post з посиланням на американських чиновників.

За даними видання, в розсекречених протоколах допиту аль-Курейші описується як зразковий арештант, який активно співпрацює з американцями і є "надзвичайно балакучим".

Аль-Курейші дав точні інструкції про те, як знайти секретний штаб терористів, аж до кольору вхідних дверей і часу, коли в штабі будуть люди. А коли його запитали про лідера іншого угруповання "Ісламської держави Іраку" Абу Касвара - він намалював карти його резиденції та назвав ім'я його особистого кур'єра.

Через кілька тижнів після цих даних американська армія ліквідувала Абу Касвара в ході рейду в іракському місті Мосул.

Нагадаємо, аль-Курейші очолив ІД у жовтні 2019 року.

До цього американські війська провели спецоперацію в сирійській провінції Ідліб, в ході якої був ліквідований попередній ватажок терористичної організації Абу Бакр аль-Багдаді. За даними Пентагону, він сам підірвав себе, коли військові оточили його будинок.

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