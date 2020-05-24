Літаки НАТО перехоплювали російські літаки 300 разів за останній рік

У Північно-Атлантичному альянсі повідомили, що в 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів. Активність російських військових літаків в Чорному морі зросла з 2014 року.

Про це "Радіо Свобода" розповів не названий посадовець Альянсу.

Протягом останнього тижня п’ять літаків НАТО від трьох членів Чорноморського альянсу - Болгарії, Румунії і Туреччини - вирушили на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 і двох літаків-винищувачів Су-27, які наблизилися до спільного повітряного простору трьох країн у західній частині Чорного моря

"У 2019-му союзні літаки піднімалися в небо 290 разів, щоб супроводжувати або перекривати російські військові літаки по всій Європі", - сказав він.

РБК-Україна писало, що Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) перехопило два російські літаки морської розвідки біля Аляски.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув умови Російській Федерації для повернення Сполучених Штатів Америки до Договору про відкрите небо.