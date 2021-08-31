"Літаки більше не полетять". США вивели з ладу військову техніку залишену в Афганістані

Голова Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі розповів журналістам, що Штати перед своїм відходом з Афганістану вивели з ладу військову техніку в кабульському аеропорту. Мова йде про літаки, бронемашини та систему ПРО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wionews.
"Ці літаки більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними", - сказав він.
За його словами, в аеропорту Кабула у роззброєні чи виведені з ладу 73 літака.
Крім того, також було роззброєно майже 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.
"Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися", - зазначив Маккензі.
Між тим, американські військові вивели з ладу систему ПРО, артилерію і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту.
Варто зазначити, що раніше син екс-президента США Дональд Трампа написав на свої сторінці в Twitter, що США, покидаючи Афганістан, залишають там озброєнь і військового обладнання на 85 млрд доларів.
Нагадаємо, військові США вже завершили 20-літню місію та остаточно вийшли з Афганістану.
Після того, як з аеропорту Кабулу вилетіли останні військові літаки, контроль над ним встановили бойовики радикального руху "Талібан".