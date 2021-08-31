"Літаки більше не полетять". США вивели з ладу військову техніку залишену в Афганістані

"Ці літаки більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними", - сказав він.

За його словами, в аеропорту Кабула у роззброєні чи виведені з ладу 73 літака.

Крім того, також було роззброєно майже 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

"Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися", - зазначив Маккензі.

Між тим, американські військові вивели з ладу систему ПРО, артилерію і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту.

Варто зазначити, що раніше син екс-президента США Дональд Трампа написав на свої сторінці в Twitter, що США, покидаючи Афганістан, залишають там озброєнь і військового обладнання на 85 млрд доларів.