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З Boeing 737, який впав у річку в США, витягли бортовий самописець

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 04:47
З Boeing 737, який впав у річку в США, витягли бортовий самописець
Фото: Boening 737 впав у річку (twitter.com / JSOPIO)

Самописець відправлений на експертизу в Вашингтон

Співробітники Національного управління з безпеки на транспорті (НУБТ) США витягли бортовий самописець літака Boeing 737, який в п'ятницю при посадці впав у річку. Про це повідомив у суботу віце-голова НУБТ Брюс Ландсберг на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія CNN.

Очікують, що витягнутий бортовий самописець дасть необхідну інформацію про стан двигунів, закрилків і шасі. Також стане відомо, чи були задіяні гальма.

Самописець відправлений на експертизу в Вашингтон, для якої потрібен час. Представник НУБТ расскказал, що мовний реєстратор переговорів у кабіні екіпажу поки знаходиться в літаку. Це обумовлено тим, що дана апаратура розташована в хвостовій частині Boeing 737, нижня частина фюзеляжу якого досі занурена у води річки Сент-Джонс.

Старший за посадою на базі ВМС США Майкл Коннор інформував, що опрацьовуються різні варіанти вилучення лайнера з річки. Поки ж співробітники Берегової охорони встановили навколо Boeing 737 плавуче бонове загородження, щоб звести до мінімуму розлив палива з баків повітряного судна.

Раніше повідомлялося, що в американському Джексонвілле (штат Флорида) авіалайнер Boeing 737 з більш ніж сотнею пасажирів на борту впав у річку відразу після приземлення. В результаті інциденту ніхто не загинув, проте 21 чоловік був госпіталізований.

РБК-Україна писала, що компанія Boeing заявила про досягненні прогресу оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX, яке має на меті усунути загрозу потенційних авіакатастроф.

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