У літака Зеленського відмовив двигун

У Володимира Зеленського зламався літак, у зв'язку з чим президент із запізненням прибуде в Очаків зустрічати кораблі Військово-морських сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, в Харкові борт №1 не зміг злетіти з-за технічної поломки. На даний момент Володимир Зеленський в аеропорту Харкова чекає "запасний" літак, який повинен прилетіти з Києва.

При цьому наголошується, що зустріч Зеленського повинна була відбутися в 19:00, але її перенесли на 22:00.

"Якщо ж у призначений час зустріч не відбудеться, то цілком ймовірно, що її можуть перенести на завтра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада після річного полону в Російській Федерації повертаються кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу".

Раніше Військово-морських силах України повідомили, що з українських кораблів були демонтовані деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання. ДБР і військова прокуратура проведуть ряд слідчих дій для того, щоб отримати повну картину стану кораблів.

У МЗС України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсації за захоплення Російською Федерацією кораблів і моряків.