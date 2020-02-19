Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю

Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з провінції Ухань українцями вилетів з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського посольства у Китаї.

Повідомляється, що літак вилетів о 00:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом).

Раніше повідомлялося, що борт з евакуйованими українцями має прилетіти до аеропорту "Бориспіль" 20 лютого о 8 ранку. Український літак вивезе з Уханя 48 українців та 29 іноземців - громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Фото: china.mfa.gov.ua

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що по прибутті всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту. За словами заступника міністра охорони здоров’я України Дмитра Коваля, для прийому евакуйованих з Китаю громадян готові чотири місця в різних містах України.

Також РБК-Україна писало, що раніше аеропорт "Бориспіль" вже приймав рейси з українцями з Китаю, де відбувся спалах коронавірусу.