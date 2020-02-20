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Літак SkyUp з Китаю пройшов дезінфекцію

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 16:01
Літак SkyUp з Китаю пройшов дезінфекцію
Ілюстративне фото (facebook.com/zelenskiy95)

Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин закритим

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснив евакуацію українців та іноземців з Китаю в Харків, вже пройшов процедуру дезінфекції. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

"Станом на 14:25 пасажирів, екіпаж і всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханя, направляються до місця обсервації. Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин закритим на відокремленій стоянці аеропорту "Харків", - йдеться в повідомленні компанії.

Пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування.

Нагадаємо, жителі Нових Санжар заблокували міст через Ворсклу, щоб не пропустити в санаторій транспорт евакуйованими з Китаю українцями.

Близько 200 місцевих жителів стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити в санаторій транспорт з евакуйованими з Китаю українцями. Протестувальників з двох боків оточили підрозділи поліції, Національної гвардії та патрульної поліції.

За інформацією голови Новосанжарського райради Геннадія Супруна, влада залучила до розблокування доріг 3,5 тис. правоохоронців. Зараз місцеві жителі чекають автобуси, які повинні прибути з аеропорту Харкова.

Мешканці Нових Санжар блокують дорогу в санаторій Нацгвардії Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, - МОЗ
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