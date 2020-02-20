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Самолет SkyUp из Китая прошел дезинфекцию

Новости » Общество     20.02.2020 - 16:01
Самолет SkyUp из Китая прошел дезинфекцию
Фото: самолет с эвакуированными из Уханя (РБК-Украина)

Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который совершил эвакуацию украинцев и иностранцев из Китая в Харьков, уже прошел процедуру дезинфекции. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"По состоянию на 14:25 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются к месту обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на уединенной стоянке аэропорта "Харьков", - говорится в сообщении компании.

Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования.

Напомним, жители Новых Санжар заблокировали мост через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий транспорт с эвакуированными из Китая украинцами.

Около 200 местных жителей стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий транспорт с эвакуированными из Китая украинцами. Протестующих с двух сторон окружили подразделения полиции, Национальной гвардии и патрульной полиции.

По информации председателя Новосанжарского райсовета Геннадия Супруна, власть привлекла к разблокированию дорог 3,5 тыс. правоохранителей. Сейчас местные жители ждут автобусы, которые должны прибыть из аэропорта Харькова.

Жители Новых Санжар блокируют дорогу в санаторий Нацгвардии Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, - Минздрав
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