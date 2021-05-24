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Літак з Протасевичем посадили в Мінську за погодженням з керівництвом Ryanair

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Вільнюс, Понеділок 24 травня 2021 15:16
Літак з Протасевичем посадили в Мінську за погодженням з керівництвом Ryanair Фото: літак Ryanair (wikimedia by Ronnie Macdonald)
Автор: РБК-Україна

Літак Ryanair, на борту якого був засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, був посаджений в Мінську за погодженням з керівництвом компанії. Тільки після цього капітан судна посадив його.

Про це на прес-конференції заявив начальник Бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс, передає LRT.

За його словами, в даний час літак проходить огляд в аеропорту Вільнюса.

"Ми вже опитали десятки людей, які летіли літаком, в тому числі членів екіпажу. Капітана вже допитали", - зазначив Кишкис.

На питання, хто вирішив посадити літак в Мінську, він відповів, що капітан літака зробив це за погодженням з керівництвом компанії Ryanair. Але правоохоронні органи Литви додатково уточнюють ці обставини. За його словами, до Білорусі вже направили запит про правову допомогу.

Літак Ryanair рейсу Афіни - Вільнюс екстрено посадили 23 травня, коли він пролітав над Білоруссю. Причиною стало нібито повідомлення про бомбу на борту, але вже відомо, що ВПС Білорусі піднімали винищувач в повітря і погрожували збити цивільний борт. В результаті був затриманий Роман Протасевич і ще кілька осіб. Йому інкримінують організацію масових заворушень, за що загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті цього інциденту Європейський союз закриє сполучення з Білоруссю і заборонить польоти над цією країною.

А деякі країни вже пропонують винести питання з екстреною посадкою літака на Радбез ООН.

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