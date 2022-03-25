Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку. Він летів на зустріч з Байденом
Літак президента Польщі Анджея Дуди здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Він летів, щоб зустрітися з головою Білого дому Джо Байденом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Fakt.
Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.
"Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув", - заявив Кумох.
Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.
Згідно з даними видання CNN, Дуда вже приземлився у Жешуві для зустрічі з Байденом.
Як відзначають журналісти, президент США вже зустрівся з військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії й взяв участь у гуманітарних заходах у Польщі.
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