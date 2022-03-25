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Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку. Він летів на зустріч з Байденом

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П'ятниця 25 березня 2022 15:53
Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку. Він летів на зустріч з Байденом Фото: президент Польщі Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Сергій Пишкін

Літак президента Польщі Анджея Дуди здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Він летів, щоб зустрітися з головою Білого дому Джо Байденом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Fakt.

Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.

"Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув", - заявив Кумох.

Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.

Згідно з даними видання CNN, Дуда вже приземлився у Жешуві для зустрічі з Байденом.

Як відзначають журналісти, президент США вже зустрівся з військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії й взяв участь у гуманітарних заходах у Польщі.

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