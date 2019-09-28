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Літак прем'єра Пакистану повернувся в США через несправність

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 21:34
Літак прем'єра Пакистану повернувся в США через несправність
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Літак повернувся в Нью-Йорк через технічну несправність

Літак, на борту якого перебував прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, повернувся в Нью-Йорк через технічну несправність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пакистанський телеканал Dunya News.

Повідомляється, що політ тривав п'ять з половиною годин. Несправність виявили, коли лайнер знаходився недалеко від Торонто. Телеканал зазначає, що її вже усунули. Лайнер приземлився в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.

Також повідомляється, що літак надав Ханові наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман для візиту пакистанського прем'єра на 74-ю сесію Генасамблеї ООН.

Джерела розповіли, що рейс перенесли, тому прем'єр-міністр проведе ніч у приватному готелі в Нью-Йорку. Хан супроводжує пакистанську делегацію, в яку входить глава МЗС Пакистану Шах Мехмуд Куреші.

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак, що слідував рейсом "Валенсія-Київ". Причиною екстреної посадки стало повідомлення про несправність датчика шасі.

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