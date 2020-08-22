Літак з Навальний вилетів до Берліна

Літак Bombardier Challenger, який повинен доставити російського оппозіціоннера Олексія Навального з Росії на лікування до Німеччини, вилетів з аеропорту в Омську. На борту разом з опозиційним політиком знаходиться його дружина Юлія.

Про це повідомила прес-секретар політика Кіра Ярмиш в Twitter.

Навального вивезли з омської лікарні і незабаром реанімобіль прибув в аеропорт Омська. Через годину прес-секретар повідомила, що Навального підняли на медичний борт. Ще через пів години літак вилетів з аеропорту.

"Літак з Олексієм вилетів до Берліна. Величезне спасибі всім за підтримку. Боротьба за життя і здоров'я Олексія тільки починається, і треба буде пройти ще дуже багато, але зараз хоча б зроблено перший крок", - написала Ярмиш.

Як відомо, 20 серпня Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську. Після цього опозиціонера госпіталізували вже без свідомості. Він знаходився в реанімації з підключеним апаратом ШВЛ. Передбачається, що Навального отруїли, але російські медики спростовують таку ймовірність.

Російські лікарі вважають, що він впав у кому через порушення обміну речовин.

Раніше повідомлялося, що дружина Навального попросила російського президента Володимира Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини.