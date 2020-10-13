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Літак з Борисполя не зміг приземлитись у Львові через туман

Львів, Вівторок 13 жовтня 2020 15:18
Літак з Борисполя не зміг приземлитись у Львові через туман
Фото: літак авіакомпанії WIND ROSE (flickr.com)
Автор: Андрій Козловський

Літак авіакомпанії WIND ROSE, що здійснював рейс WRC161 Бориспіль-Львів, не зміг здійснити посадку у львівському аеропорту та повернувся до Борисполя. На борту літака було 22 людини.

Про це повідомила прес-служба аеропорту "Львів".

Як повідомляється, літак не зміг здійснити посадку через сильний туман, який спостерігався у Львові сьогодні вранці. Авіакомпанія прийняла рішення повернути літак до Борисполя та об'єднати ранкові та вечірні рейси.

Таким чином, рейс WRC161 об’єднали з рейсом WRC163 - посадка пасажирів у Львові здійснюватиметься о 16:10. А рейс RC162 об’єднали з рейсом WRC164 - виліт зі Львова о 17:50.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові через туман не зміг приземлитися літак, який прямував з турецької Анталії.

Також РБК-Україна писало, що робити, якщо для вас не знайшлося місця на рейсі. Яку компенсацію можна отримати, які права у такій ситуації є у пасажира та як себе поводити при виникненні такої проблеми.

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