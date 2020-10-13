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Через туман у Харкові не зміг приземлитися літак з Туреччини

Вівторок 13 жовтня 2020 03:59
Через туман у Харкові не зміг приземлитися літак з Туреччини
Фото: літак (unsplash)
Автор: РБК-Україна

У Харкові через туман не зміг приземлитися літак, який прямував з турецької Анталії. Борт прийняв аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ХС/Харків".

"Через туман над Харковом кружляє борт з Анталії. Найбільш очевидно, заважає посадці сильний туман", - йдеться в повідомленні.

Через туман у Харкові не зміг приземлитися літак з Туреччини

Як показують дані сайту Flightradar, літак Azur Air Ukraine зробив кілька кіл над зоною посадки. Кінець-кінцем борт прийняв аеропорт "Бориспіль".

Перед цим стало відомо, що у Харкові район Салтівка накрив туман.

Раніше РБК-Україна писало, що робити, якщо для вас не знайшлося місця на рейсі. Яку компенсацію можна отримати, які права у такій ситуації є у пасажира та як себе поводити при виникненні такої проблеми.

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