ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самоубийство, а не наступление. В Генштабе показали неудачную вражескую атаку в Запорожской области

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 14:37
Самоубийство, а не наступление. В Генштабе показали неудачную вражескую атаку в Запорожской области Иллюстративное фото: в Генштабе показали неудачную вражескую атаку в Запорожской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ стало на 30 захватчиков и три танка меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия", - отмечают в Генштабе.

По словам военных, создается впечатление, что руководство РФ готовит свой личный состав и технику на роль "мишеней" для украинских подразделений.

Сообщается, что в результате вражеской атаки, зафиксированной на видео, подтверждено уничтожение трех вражеских танков и около 30 россиян ликвидированными и ранеными.

Напомним, в Силах обороны сообщали, что россияне усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления.

К тому же, недавно украинские бойцы уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре с помощью артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области