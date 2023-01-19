Самоубийство, а не наступление. В Генштабе показали неудачную вражескую атаку в Запорожской области

Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ стало на 30 захватчиков и три танка меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия", - отмечают в Генштабе.

По словам военных, создается впечатление, что руководство РФ готовит свой личный состав и технику на роль "мишеней" для украинских подразделений.

Сообщается, что в результате вражеской атаки, зафиксированной на видео, подтверждено уничтожение трех вражеских танков и около 30 россиян ликвидированными и ранеными.

Напомним, в Силах обороны сообщали, что россияне усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления.

К тому же, недавно украинские бойцы уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре с помощью артиллерии.

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