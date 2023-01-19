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Самогубство, а не наступ. У Генштабі показали невдалу ворожу атаку у Запорізькій області

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 14:37
Самогубство, а не наступ. У Генштабі показали невдалу ворожу атаку у Запорізькій області Ілюстративне фото: у Генштабі показали невдалу ворожу атаку у Запорізькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони у Запорізькій області. Проте їхній наступ виявився невдалим, в результаті чого в армії РФ поменшало на 30 загарбників та три танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії", - зазначають у Генштабі.

За словами військових, вкладається враження, що керівництво РФ готує свій особовий склад та техніку на роль "мішеней" для українських підрозділів.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, що зафіксована на відео, підтверджено знищення трьох ворожих танків та близько 30 росіян ліквідованими та пораненими.

Нагадаємо, у Силах оборони повідомляли, що росіяни посилюють угруповання військ на окремих ділянках Запорізького напрямку.

До того ж, нещодавно українські бійці знищили групу "вагнерівців" у Соледарі за допомогою артилерії.

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