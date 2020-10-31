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Великобританія розглядає можливість нового локдауна

Субота 31 жовтня 2020 04:31
Великобританія розглядає можливість нового локдауна
Фото: медичний працівник (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість ввести новий локдаун для боротьби з поширенням коронавіруса. До цього локдаун ввели Німеччина і Франція.

Про це пише DW.

В уряді зазначають, що карантинні заходи у Британії можуть вступити в силу вже 4 листопада і діяти як мінімум до 1 грудня.

Серед іншого, можуть бути закриті всі точки роздрібної торгівлі, які не продають товари першої необхідності. У той же час освітні установи, як і раніше будуть приймати учнів. Однак остаточне рішення ще не прийнято.

Нагадаємо, за четвер в світі зафіксували рекордні 505 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Як відомо, у п'ятницю в Україні зафіксували 8312 випадків зараження коронавірусом. Це черговий антирекорд по добовому приросту захворюваності COVID.

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