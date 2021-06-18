На саміті ЄС мають виробити спільні відповіді на провокації Росії, - Макрон

За його словами, як він, так і канцлер Німеччини Ангела Меркель "згодні, що тут потрібні загальні правила".

"Необхідно проявляти солідарність і реагувати на її провокації. Однак, перш за все, потрібно знайти шлях до налагодження "вимогливих" відносин з Росією", - заявив президент Франції.

Макрон перебуває в Берліні ввечері в п'ятницю якраз для переговорів з Меркель щодо двосторонніх і низки міжнародних тем.

Саміт ЄС на рівні глав держав і урядів відбудеться 24-25 червня.