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Саміт Україна-ЄС: Кулеба і Боррель обговорили підготовку

Україна, Субота 26 вересня 2020 16:36
Саміт Україна-ЄС: Кулеба і Боррель обговорили підготовку
Фото: Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС. Вони провели телефонну розмову з ініціативи сторони ЄС.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Сторони обговорили підготовку до 22-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня у Брюсселі. Міністр запевнив, що Україна залишається відданою імплементації Угоди про асоціацію і прагне до подальшого регуляторного зближення і поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок ЄС", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Боррель висловив співчуття Кулебі, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака АН-26Ш під Харковом.

Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив раніше, що саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня. Українська сторона очікує, що одним з основних питань саміту буде оновлення Угоди про асоціацію.

Як писало РБК-Україна, Кулеба відзначав, що на порядку денному під час саміту буде широке коло питань, а основною темою має стати питання оновлення Угоди про асоціацію.

Разом з тим посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що найближчим часом з боку ЄС не очікується ніяких великих політичних кроків у подальшій європейській інтеграції України, проте ЄС допомагає Україні стати ближче в аспектах економіки, стандартів, бізнесу та науки.

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