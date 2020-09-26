Саммит Украина-ЕС: Кулеба и Боррель обсудили подготовку

Фото: Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС. Они провели телефонный разговор по инициативе стороны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обсудили подготовку к 22-му саммиту Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе. Министр заверил, что Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации и стремится к дальнейшему регуляторному сближению и постепенной экономической интеграции во внутренний рынок ЕС", - указано в сообщении.

Кроме того, Боррель выразил соболезнования Кулебе, всем родным и близким погибших в трагической катастрофе военного самолета АН-26Ш под Харьковом.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил ранее, что саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.

Как писало РБК-Украина, Кулеба отмечал, что на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов, а основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас сообщил, что в ближайшее время со стороны ЕС не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины, однако ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.