Саміт Трампа та Кім Чен Ина почнеться з коротких переговорів і вечері

Прес-конференції та підписання угод заплановані на 28 лютого

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое начнется с кратких переговоров и ужина. Об этом сообщает BBC, передает РБК-Украина.

Сообщается, что саммит Трампа и Ким Чен Ына начнется в 11:40 по киевскому времени с кратких переговоров. После этого запланирован совместный ужин с помощниками в пятизвездочном отеле Metropole.

Ожидается, что в рамках этих встреч стороны начнут обсуждать дорожную карту денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время сообщается, что основные встречи будут проходить в четверг. На 28 февраля также запланированы пресс-конференции и подписание соглашений по итогам саммита.

Напомним, ранее Трамп назвал отказ Северной Кореи от ядерного оружия условием процветания этой страны.

Отметим, до этого в Госдепе США назвали темы переговоров на саммите в Ханое. Главной среди них остается денуклеаризация Корейского полуострова. Также переговоры лидеров будут сосредоточены на улучшении отношений и обеспечении мира. В Ханое также присутствует госсекретарь США Майк Помпео.