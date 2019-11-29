Названо місце проведення саміту "нормандської четвірки"

Саміт "нормандської четвірки", який запланований на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що саміт лідерів країн "нормандської четвірки" почнеться в "перші години після полудня і завершиться ввечері". Більш детальну програму оприлюднять пізніше.

Відзначимо, в саміті візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков закликав не завищувати очікувань від майбутньої нормандської зустрічі.

"Ми і раніше говорили, і зараз давайте не будемо завищувати наших очікувань від зустрічі в нормандському форматі, але разом з тим, є підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова", - сказав він.

До цього секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі - це буде повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів за українським законодавством.