RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Саміт НАТО в Мадриді: стало відомо, що вимагатиме Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників саміту НАТО в Мадриді з вимогою про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви для FT.

За його словами, Зеленський виступить на самітах G7 і НАТО по відеозв'язку і повторить вимогу про договірні гарантії безпеки України після завершення війни з Росією.

"Нам потрібна система гарантій безпеки. Коли наступного разу станеться агресія або Росія знову задумається про агресію, вони і ми мають розуміти, як працює система", - зазначив він.

Він додав, що на сьогодні Офіс президента веде переговори про такі гарантії з радниками з національної безпеки США, Великобританії, Німеччини та Франції, але очевидного прогресу в цьому питанні поки немає.

Зазначимо, саміт НАТО в Мадриді пройде 28-30 червня.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна і союзники з G7 вже готують документ, який забезпечить гарантії безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОГарантії безпеки