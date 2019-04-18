Саміт G20 наступного року відбудеться в Саудівській Аравії

Фото: саміт G20 у 2018 році (flickr.com)

Саміт у Ер-Ріяді стане першою зустріччю "Великої двадцятки" в арабській державі

Щорічний саміт країн "Великої двадцятки" (G20) у 2020 році віідбудеться 21-22 листопада в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на саудівське державне інформаційне агентство SPA.

Агентство зазначає, що саміт у Ер-Ріяді стане першою зустріччю G20, яка відбудеться в арабській державі.

Повідомляється, що в порядку денному саміту заплановані фінансові, економічні та соціальні теми, зокрема питання енергетики, цифрової економіки, навколишнього середовища, клімату, торгівлі, сільського господарства та інші.

Перед заходом у Саудівській Аравії відбудуться підготовчі зустрічі на рівні міністрів і високопоставлених урядових чиновників з країн-членів G20, для представників громадянського суспільства і міжнародних організацій.

Зазначимо, у 2019 році саміт "Великої двадцятки" відбудеться 28-29 червня в японській Осаці.

Нагадаємо, в 2018 році за підсумками саміту G20, що проходив у Буенос-Айресі, лідери країн-учасниць ухвалили підсумкову декларацію, в якій підтвердили готовність домагатися сталого зростання економіки, домовилися про необхідність реформування Світової організації торгівлі та боротьбу з тероризмом в інтернеті.