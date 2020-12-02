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Саміт G20 у 2021 році пройде в Римі

Рим, Середа 02 грудня 2020 02:02
Саміт G20 у 2021 році пройде в Римі
Фото: саміт G20 (twitter.com/ashoswai)
Автор: Даша Харченко

Щорічний саміт "Великої двадцятки" (G20) в 2021 році пройде в італійській столиці Римі. Заходи призначені на 30 та 31 жовтня.

Про це повідомила прес-служба італійського уряду.

"З 1 грудня 2020 року офіційно розпочалося головування Італії в G20. Заплановано проведення безлічі зустрічей на рівні міністрів, до яких слід додати сам саміт лідерів в Римі, який відбудеться 30-31 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Протягом року також відбудуться заходи, присвячені актуальним темам світового порядку денного. Наприклад, охорони здоров'я, розширення прав жінок, інновацій, протидії корупції та іншим.

В основі логотипу саміту 2021 року лежить Вітрувіанська людина Леонардо да Вінчі, який символізує гармонію і гуманізм.

Нагадаємо, "Велика двадцятка" на саміті під головуванням Саудівської Аравії домовилася продовжити заморозку заборгованості найбідніших країн. Борги будуть заморожені до червня 2021 року. G20 домовилася докласти зусилля для того, щоб майбутня вакцина від коронавірусу була справедливо розподілена між усіма людьми. G20 погодилася мобілізувати ресурси на вирішення невідкладних фінансових завдань.

Зустріч лідерів G20 в цьому році пройшла у форматі відео 20-21 листопада.

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