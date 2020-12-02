Саммит G20 в 2021 году пройдет в Риме

Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)

Ежегодный саммит "Большой двадцатки" (G20) в 2021 году пройдет в итальянской столице Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября.

Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

"С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.



В течение года также пройдут мероприятия, посвященные актуальным темам мировой повестки. Например, здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.



В основе логотипа саммита 2021 года лежит Витрувианский человек Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.



Напомним, "Большая двадцатка" на саммите под председательством Саудовской Аравии договорилась продлить заморозку задолженности беднейших стран. Долги будут заморожены до июня 2021 года. Также G20 договорилась приложить усилия для того, чтобы будущая вакцина от коронавируса была справедливо распределена между всеми людьми. G20 согласилась мобилизовать ресурсы на решение неотложных финансовых задач.

Встреча лидеров G20 в этом году прошла в формате видео 20-21 ноября.