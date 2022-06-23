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Саміт ЄС. Переговори про статус для України йдуть складніше, ніж очікувалося, - журналіст

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Брюссель, Четвер 23 червня 2022 20:05
Саміт ЄС. Переговори про статус для України йдуть складніше, ніж очікувалося, - журналіст Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На саміті лідерів Євросоюзу переговори про статус кандидата на вступ для України йдуть складніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Переговори про надання статусу кандидата для України і Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії і Герцеговини", - зазначив він.

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Зазначимо, сьогодні лідери країн-учасниць Євросоюзу мають оголосити про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. РБК-Україна писала, що цей статус дасть нашій країні.

Перед початком саміту Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом надати Україні статусу кандидата.

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