На саммите в Гааге состоится заседание Совета Украина-НАТО

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что во время саммита страны-члены Альянса будут обсуждать военную помощь Украине. Они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.

Также, по его словам, в декларации саммита НАТО в Гааге, который состоится в конце июня, будет четко прописана военная помощь Украине.

По данным Radio Free Europe, саммит НАТО вместо трех дней продлится два дня. Это связано с тем, что в Альянсе опасаются нового скандала с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, издание напомнило саммит НАТО 2018 года в Брюсселе, когда был первый президентский срок Трампа. Тогда видео напряженного спора с бывшим генсеком Йенсом Столтенбергом определило тон заседания. Трамп со своей стороны пригрозил полностью вывести США из военной организации.

Для того, чтобы избежать поводов для конфликта на саммите в июне, мероприятие будет сокращено с трех дней до двух. Программу еще не утвердили, но, скорее всего, в первый день будет официальный ужин, а во второй - две рабочие сессии. Одна будет сосредоточена на расходах на оборону, а другая на вопросах развития оборонной промышленности.

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