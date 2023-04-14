Резников о ядерном оружии: после нападения на Украину вряд ли кто-то от него откажется

После того как Россия напала на Украину вряд ли какая-то страна добровольно откажется от ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова на Черноморской конференции безопасности.

Он напомнил, что, согласно Будапештскому меморандуму, Украина добровольно сдала третий по величине ядерный арсенал в мире в обмен на гарантии безопасности.

"Давайте спросим по-честному: после того, что случилось с нами, кто-либо когда-либо еще согласится добровольно отказаться от ядерного оружия? Или напротив будет делать все, что в его силах, чтобы получить ядерное оружие любыми средствами?" - спросил Резников.

Напомним, бывший президент США Билл Клинтон отметил, что чувствует личную причастность к ядерному разоружению Украины.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

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