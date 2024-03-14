Саммит Украины с Латинской Америкой. В МИДе назвали цель

"Они провели встречу. Родилась эта идея, а Аргентина предложила быть хозяйкой этого саммита. Сейчас мы прорабатываем с аргентинской стороной это", - отметила она.

По словам Боровец, для Киева этот саммит - не просто шанс собрать лидеров стран Латинской Америки за одним столом, чтобы рассказать о российской агрессии и украинской формуле мира, но и возможность объяснить странам региона пользу от сотрудничества с Украиной.

"Это один из фокусов саммита. Этот саммит не только об Украине. Этот саммит о том, что Украина может сделать для региона. А этот регион огромный - это 33 страны. Это три "тигра", как Мексика, Бразилия и Аргентина, которые являются членами G20", - объяснила заместитель министра.

Украина после полномасштабного вторжения активно работала над развитием отношений с Латинской Америкой, чтобы вернуть страны региона на свою сторону и максимально изолировать Россию на международной арене. В январе этого года в Украине заработала Латиноамериканская стратегия и, по словам Боровец, этот регион будет в фокусе украинской дипломатии.

"Если говорить о Латинской Америке, то в этом году она в фокусе внимания, как в прошлом году была Африка. В Африке уже некоторые процессы запустились, а Латинская Америка - один из приоритетов, где должен произойти прорыв в этом году", - сказала она РБК-Украина.

В частности, в нынешних планах Украины - расширение дипломатического присутствия в регионе. На сегодняшний день в Латинской Америке работает всего шесть посольств, которые покрывают сразу по несколько стран региона, но количество дипломатических представительств будет увеличиваться. По словам Боровец, новые посольства появятся в нескольких странах, которые занимают первые места по ВВП в регионе или имеют штаб-квартиры международных организаций.

Саммит поддержки Латинской Америки

Напомним, Владимир Зеленский 10 декабря 2023 приехал в Аргентину на инаугурацию президента Хавьер Милея.

В конце февраля 2024 года президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце этого года.

Планы Милея резко отличают его от других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, занимающих более нейтральную позицию по войне России против Украины.