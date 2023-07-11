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Саммит НАТО продемонстрирует поддержку Украины, включая путь к членству, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина должна получить мощный пакет политической и практической поддержки, включая путь к членству в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью телеканалу ABC.

"У нас есть единый альянс, который собирается продемонстрировать очень практичными способами свою неизменную поддержку Украины, включая путь к членству", - сказал он.

В отдельном интервью NBC Блинкен отметил четкую демонстрацию прогресса, которого Украина достигла на пути к членству. Он добавил, что это будет отражено в решениях саммита, а также в работе, которую еще предстоит выполнить.

"Я думаю, что все, включая президента Зеленского, четко осознают, что во время войны членство не может состояться, но они достигли реального прогресса, и альянс определит дальнейшие реформы как в сфере безопасности, так и в сфере демократии, которые необходимы для продолжения движения на этом пути", - сказал госсекретарь США.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите. При этом страна понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания войны с Россией.

При этом посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита. Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на саммите должен быть указан конкретный механизм вступления Украины в НАТО.

Помимо приглашения к членству в НАТО, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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