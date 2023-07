Саммит НАТО ознаменовал конец проекта Путина по восстановлению империи, - Данилов

"Место и вес Украины на повестке дня Вильнюсского саммита НАТО 2023 года - событие исторического значения, даже без решения о полноценном членстве (временно)", - написал он.

К тому же, Данилов отметил, что в геополитическом измерении саммит - это конец проекта Путина по восстановлению российско-советской империи, которую он начал своей речью в Мюнхене в 2007 году.

"Украина поставила собственную резолюцию на путинской бумажке: "THE END of the empire"", - добавил секретарь СНБО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО на саммите.

Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике относительно Украины, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе. В частности, они отметили, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

Кроме того, страны "Большой семерки" согласовали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Речь Путина

Речь Путина на Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2007 года впоследствии была признана точкой отсчета новой холодной войны между коллективным Западом и Россией.

Выступление диктатора было посвящено однополярности современной мировой политики, видению места и роли РФ в мире с учетом реалий и угроз того времени. Это было одно из первых открытых заявлений Путина о нежелании мириться со статусом России как одного из аутсайдеров мировой политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.