Саммит Молдова-ЕС осудил российскую войну против Украины и гибридные атаки

В документе указано, что ЕС и Молдова тесно сотрудничают на фоне угроз региональной безопасности, которые вызваны военной агрессией России против Украины.

"Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении военной агрессии России против Украины. В этом контексте мы вместе противодействуем этим угрозам и подтверждаем непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, стабильности, устойчивости и экономического развития Молдовы", - сказано в документе.

Кроме того, ЕС подтверждает поддержку Молдове в противостоянии гибридным атакам со стороны России - кибератакам, использованию энергетики, как оружия, и попыткам вмешаться в избирательные процессы.

"Мы решительно осуждаем постоянные и растущие гибридные угрозы со стороны России, направленные на подрыв демократических выборов в Молдове, а также использование масштабной избирательных коррупционных схем через местных посредников. Мы решительно осуждаем продолжение использования Россией энергии в качестве оружия, направленное на дестабилизацию политической ситуации в Молдове", - сказано в декларации.

Также ЕС и Молдова в декларации подтвердили требование к России немедленно вывести все вооруженные формирования с территории временно оккупированного Приднестровья.