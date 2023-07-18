Саммит ЕС-Латинская Америка превратился в дипломатическую ссору из-за войны в Украине

В последний день проведения саммита между лидерами Евросоюза и Латинской Америки встреча превратилась в дипломатическую ссору из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Сообщается, что послы работали большую часть ночи и до утра вторника, чтобы найти хотя бы самый простой мягкий текст для осуждения России за ее вторжение в Украину. При этом переговоры зависли из-за оговорок некоторых стран Центральной и Южной Америки, таких как Куба, Венесуэла и Никарагуа, сказал чиновник ЕС.

В то время как ЕС, состоящий из 27 стран, хотел, чтобы саммит был посвящен новым экономическим инициативам и более тесному сотрудничеству для предотвращения растущего влияния Китая в регионе, несколько лидеров Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), состоящего из 33 стран, принесли на стол переговоров вековые обвинения в колониализме и рабстве.

"Большинство Европы было и остается однобоким бенефициаром в отношениях, в которых наша Латинская Америка и наш Карибский бассейн были и остаются неравноправными", - заявил премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, который председательствует в CELAC Ральф Гонсалвес.

Дипломатическая защита Украины и осуждение Москвы является повседневным делом для стран ЕС, но многие правительства стран Латинской и Центральной Америки заняли более нейтральную позицию по войне в Европе.

В то время как ЕС настаивает на резких высказываниях по поводу войны, Гонсалвес заявил, что "этот саммит не должен стать еще одним бесполезным полем битвы для дискуссий по этому вопросу, который рассматривался и продолжает рассматриваться на других, более актуальных форумах".

Результатом стало то, что торговые соглашения, которые уже давно находятся в тупике, скорее всего, не станут ближе к решению, когда лидеры завершат свой саммит во вторник.

Издание отмечает, что если на саммите и было что-то продемонстрировано, то это рост уверенности стран Центральной и Южной Америки, который усиливается огромными вливаниями средств со стороны Китая и осознанием того, что их критическое сырье станет еще более жизненно важным, поскольку ЕС стремится положить конец чрезмерной зависимости от редких минеральных ресурсов Пекина.

Саммит ЕС-Латинская Америка

Последний раз саммит проходил в 2015 году. В этом году главы государств и правительств из 60 стран ЕС и Латинской Америки и Карибского бассейна встретились в Брюсселе 17-18 июля.

Среди главных вопросов саммита была позиция по агрессивной войне России против Украины и экономические отношения.

Отметим, что большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по поводу полномасштабной войны России против Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский надеется, что председательствующая в ЕС Испания поможет нашему государству получить влияние в Латинской Америке. Кроме того, Украина работает над первой стратегией по отношениям с Латинской Америкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.