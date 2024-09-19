В ЕС заявили, что могут лишить Грузию безвизового режима из-за отката от демократии
Европейский Союз может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии. Это будет ответом на антидемократические действия грузинских властей и его антизападную риторику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, информацию о возможном лишении грузина безвиза подтвердил представитель исполнительного органа ЕС. По его словам, в случае, если партия "Грузинская мечта" продолжит авторитарный курс, возможны все варианты реагирования, "включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима".
"В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности, обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации", - добавил он.
По данным Politico, соответствующая переоценка будет проведена в случае развития "событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны.
Напомним, что с 2017 года граждане Грузии могут посещать страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, до шести месяцев в году без виз.
Что предшествовало
Ранее грузинский парламент поддержал закон о прозрачности иностранного влияния, подобный тому, который уже несколько лет действует в России. Этот закон предусматривает, что грузинские организации, получающие финансирование из-за границы, регистрировались как "иностранные агенты".
Поддержав этот закон грузинские власти испортили отношения с Западом. В частности, процесс вступления Грузии в Евросоюз был прекращен. При этом США ввели против ряда грузинских чиновников санкции.
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