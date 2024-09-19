ua en ru
Чт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС заявили, что могут лишить Грузию безвизового режима из-за отката от демократии

Четверг 19 сентября 2024 21:59
UA EN RU
В ЕС заявили, что могут лишить Грузию безвизового режима из-за отката от демократии Иллюстративное фото: в ЕС заявили, что могут лишить Грузию безвизового режима (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии. Это будет ответом на антидемократические действия грузинских властей и его антизападную риторику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, информацию о возможном лишении грузина безвиза подтвердил представитель исполнительного органа ЕС. По его словам, в случае, если партия "Грузинская мечта" продолжит авторитарный курс, возможны все варианты реагирования, "включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима".

"В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности, обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации", - добавил он.

По данным Politico, соответствующая переоценка будет проведена в случае развития "событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны.

Напомним, что с 2017 года граждане Грузии могут посещать страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, до шести месяцев в году без виз.

Что предшествовало

Ранее грузинский парламент поддержал закон о прозрачности иностранного влияния, подобный тому, который уже несколько лет действует в России. Этот закон предусматривает, что грузинские организации, получающие финансирование из-за границы, регистрировались как "иностранные агенты".

Поддержав этот закон грузинские власти испортили отношения с Западом. В частности, процесс вступления Грузии в Евросоюз был прекращен. При этом США ввели против ряда грузинских чиновников санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Грузия Безвизовый режим
NEWS
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
DAILY
"Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский