В ЕС заявили, что могут лишить Грузию безвизового режима из-за отката от демократии

Европейский Союз может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии. Это будет ответом на антидемократические действия грузинских властей и его антизападную риторику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, информацию о возможном лишении грузина безвиза подтвердил представитель исполнительного органа ЕС. По его словам, в случае, если партия "Грузинская мечта" продолжит авторитарный курс, возможны все варианты реагирования, "включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима".

"В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности, обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации", - добавил он.

По данным Politico, соответствующая переоценка будет проведена в случае развития "событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны.

Напомним, что с 2017 года граждане Грузии могут посещать страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, до шести месяцев в году без виз.