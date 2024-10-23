Саммит БРИКС. Упомянули ли об Украине в итоговой декларации

По результатам БРИКС участники подписали совместную декларацию в которой упомянули и Украину. При этом войну в Украине они назвали украинским кризисом.

Россия и другие участники заявили, что согласны с тем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности.

"Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - сказано в тексте декларации.

Саммит БРИКС в Казани

БРИКС - это группа из 10 стран, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. БРИКС часто рассматривается как платформа для укрепления глобального многополярного порядка, где эти страны пытаются уменьшить доминирование США и ЕС.