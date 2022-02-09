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"Найскладніша ситуація за 30 років". Президент Литви закликав зміцнити східний фланг НАТО

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Середа 09 лютого 2022 20:48
"Найскладніша ситуація за 30 років". Президент Литви закликав зміцнити східний фланг НАТО Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до зміцнення східного флангу НАТО. Про це він заявив під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном про ситуацію з безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ситуація з безпекою в регіоні є найскладнішою за останні 30 років, тому зараз особливо важливо посилити заходи оборони і стримування східного флангу Альянсу, включаючи Балтійський регіон, і бути готовим до всіх можливих сценаріїв", - сказав Науседа.

При цьому він додав, що принцип неподільної безпеки союзників непорушний.

Лідери обговорили дипломатичні зусилля з деескалації напруженої ситуації у сфері безпеки на кордоні України, включаючи нарощування російських сил на білоруській території.

Нагадаємо, Канада розглядає можливість відправки військового підкріплення в Східну Європу.

Крім того, раніше Науседа заявив, що звернеться до влади США з проханням розмістити на постійній основі в країні американські війська.

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