"Найскладніша ситуація за 30 років". Президент Литви закликав зміцнити східний фланг НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до зміцнення східного флангу НАТО. Про це він заявив під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном про ситуацію з безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Ситуація з безпекою в регіоні є найскладнішою за останні 30 років, тому зараз особливо важливо посилити заходи оборони і стримування східного флангу Альянсу, включаючи Балтійський регіон, і бути готовим до всіх можливих сценаріїв", - сказав Науседа.

При цьому він додав, що принцип неподільної безпеки союзників непорушний.

Лідери обговорили дипломатичні зусилля з деескалації напруженої ситуації у сфері безпеки на кордоні України, включаючи нарощування російських сил на білоруській території.