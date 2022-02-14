Найбільша ставка у історії. Американський бізнесмен поставив 9,5 млн на футбольний матч та програв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

71-річний Макінгвейл є власником магазину домашніх матраців "Gallery Furniture". Він зробив дві окремі ставки на загальну суму 9,5 мільйонів доларів. Обидві його ставки були на перемогу "Цинциннаті Бенгалс" в Супербоулі. Ставки були з коефіцієнтом від 1 до 1,7.

"Матрац Мак" в разі перемоги "Цинциннаті " міг виграти 16,15 мільйонів доларів, але "Бенгалс" програли матч.

Минулого року Макінгвейл поставив майже 3,5 мільйони доларів на фінальний матч НФЛ та виграв 6,18 мільйонів. А декілька років тому він зробив ставку 13 мільйонів на матч бейсбольного клубу "Х'юстон Астрос" проти "Вашингтон Нешналс".

Також бізнесмен провів акцію у своєму магазині: всі клієнти, які куплять матраци або меблі для вітальні на суму понад 3000 доларів, отримають їх безкоштовно, якщо "Бенгалс" виграють матч.