"Железнодорожный мост через реку Чапаевка поврежден в Самарской области. Предварительно, там подорвали опоры", - пишет Mash.

По данным Telegram-канала, поезда встали на перегоне "Звезда - Чапаевск", на месте работают оперслужбы и саперы.

"Сейчас территория оцеплена. Предварительно, на мосту было заложено самодельное взрывное устройство", - отмечает Baza.

По данным источников Baza, повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом бетонная опора, предварительно, не повреждена.

В Самарской области РФ прогремел взрыв, поврежден железнодорожный мост (t.me/bazabazon)

На данный момент задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы, и одна электричка.

Диверсии на железных дорогах в России

О том, что в России увеличилось число диверсий сообщалось еще в мае проошлого года. Причем, самой распространенной из них были поджоги релейных шкафов на железных дорогах. С начала 2023 года по данным на май уже было известно о 36 таких случаях.

По данным на конец октября того же года во временно оккупированном Крыму российские захватчики даже усилили защиту железнодорожных составов. Причиной этому стали как раз постоянные диверсии на железнодорожных объектах.

Добавим, ночью 30 ноября 2023 года произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.