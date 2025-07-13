В Самаре россияне ударили дронами по зданию ТЦК, - источники

Удары по Самару

Заметим, что российские войска за последние месяцы уже несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области.

Враг нанес 27 июня ракетный удар, в городе прогремело несколько взрывов, а в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для Днепра и области.

На месте попадания возник пожар. Сначала председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о трех погибших из-за вражеской атаки, впоследствии количество жертв возросло до четырех.

До того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.