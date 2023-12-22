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"Сам себе ассистент" центрового "Оклахомы" шокировал "Клипперс": момент дня в НБА

Оклахома-Сити, Пятница 22 декабря 2023 10:20
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"Сам себе ассистент" центрового "Оклахомы" шокировал "Клипперс": момент дня в НБА Фото: Чет Холмгрен не боится брать инициативу на себя (twitter.com/okcthunder)
Автор: Антон Федорцив

Центровой Оклахомы-Сити Тандер Чет Холмгрен оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец покорил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Лос-Анджелес Клипперс". В безнадежной ситуации он качнул оппонента, а затем при пассивности других набросил себе от щита и уложил сверху двумя руками.

Так "Оклахома" вышла вперед, а затем устроила гостям полный разгром (134:115). "Тандер" идут на второй строчке в Западной конференции НБА. В свою очередь "Клипперс" здесь на 5-й строчке.

Самым результативным в поединке стал лидер "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер. Он набрал 31 очко, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Холмгрен добавил еще 23 пункта.

Кто такой Чет Холмгрен

Уроженец Миннеаполиса, на студенческом уровне выступал за "Гонзагу Бульдогс". Выбран "Оклахомой" под вторым номером драфта НБА-2022.

Попал в ростер команды на Летнюю лигу ассоциации, где ярко дебютировал против "Юты" (23 очка). В регулярном чемпионате впервые вышел в октябре прошлого года. Месяц спустя установил персональный рекорд результативности – 36 пунктов. В составе сборной США U-19 триумфовал на ЧМ-2021.

Центровой – номинальная позиция Холмгрена. В целом наделен универсальными навыками для выступлений в разных амплуа. Отец второгодника выступал за Университет Миннесоты в 80-е.

К слову, накануне форвард "Бруклина" Финни-Смит возглавил хит-парад моментов с сольным проходом против "Никс".

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