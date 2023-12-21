Форвард "Бруклина" с соло перед данком не спас от поражения в дерби: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Опытный американец запомнился моментом в последней четверти принципиального противостояния с "Нью-Йорк Никсом". Он получил мяч на правом краю, без страха пошел атаковать корзину и вонзил сверху одной правой.

Усилий Финни-Смита, однако, не хватило для всеобщего успеха "Нетс". Дерби уверенно выиграл "Нью-Йорк" (121:102). Оба коллектива остались в зоне плей-офф Восточной конференции НБА.

Сам Финни-Смит успел набрать 10 очков и сделал 3 подбора. Самым же результативным в поединке стал лидер "Никс" Джулиус Рэндл. Он оформил 26 пунктов за 34,5 минут на площадке.

Кто такой Дориан Финни-Смит

Уроженец Вирджинии, на студенческом уровне выступал за "Вирджинию Тек" и "Флориду Гейторс". На драфте НБА-2016 не был выбран ни одной из команд.

Оказался в рядах "Далласа" для выступлений в Летней лиге ассоциации. Затем провел 6 сезонов подряд в составе "Маверикс". Последний контракт с техасцами – 52 млн долларов за 4 года – подписал в феврале 2022-го. Посреди седьмой кампании вместе с Динвидди был обменян в "Бруклин" на Ирвинга и Морриса.

Средние цифры нынешнего сезона – 10.3 очков, 5.2 подбора, 1.2 передача и 0.7 перехватов. На паркете он проводит в среднем более 29 минут.