"Сам собі асистент" центрового "Оклахоми" шокував "Кліпперс": момент дня в НБА

Центровий "Оклахоми-Сіті Тандер" Чет Холмгрен опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Молодий американець підкорив епізодом у третій чверті протистояння з "Лос-Анджелес Кліпперс". У безнадійній ситуації він хитнув опонента, а далі за пасивності інших накинув собі від щита та поклав згори двома руками.

Так "Оклахома" вийшла вперед, а потім влаштувала гостям повний розгром (134:115). "Тандер" ідуть на другій сходинці в Західній конференції НБА. Натомість "Кліпперс" тут на 5-й сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Оклахоми" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 31 очко, зробив 8 підбирань і віддав 3 передачі. Холмгрен додав ще 23 пункти.

Хто такий Чет Холмгрен

Уродженець Міннеаполіса, на студентському рівні виступав за "Гонзагу Бульдогс". Обраний "Оклахомою" під другим номером драфту НБА-2022.

Потрапив у ростер команди на Літню лігу асоціації, де яскраво дебютував проти "Юти" (23 очки). У регулярному чемпіонаті вперше вийшов у жовтні торік. Через місяць встановив персональний рекорд результативності – 36 пунктів. У складі збірної США U-19 тріумфував на ЧС-2021.

Центровий – номінальна позиція Холмгрена. Загалом наділений універсальними навиками для виступів у різних амплуа. Батько другорічника виступав за Університет Міннесоти в 80-ті.