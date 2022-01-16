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Салліван повідомив про нові дипломатичні кроки США в переговорах з Росією

Автор: Анна Полисученко

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван анонсував нові дипломатичні кроки США в переговорах з Росією. Американська адміністрація на початку наступного тижня зможе представити додаткову інформацію про подальші дипломатичні кроки щодо РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Саллівана телеканалу CBS.

"Ми знаходимося в тісному контакті з нашими союзниками і партнерами, включаючи українців. Ми працюємо в тісній координації над подальшими кроками. На початку наступного тижня ми зможемо поділитися більшою інформацією щодо подальших дипломатичних кроків", - заявив Салліван.

Радник президента США з національної безпеки повторив, що США готові як до загострення ситуації, так і до продовження дипломатичної роботи.

"Якщо Росія захоче рухатися вперед шляхом дипломатії, ми абсолютно готові до цього у співпраці з нашими союзниками і партнерами. Якщо Росія захоче спускатися по стежці вторгнення і ескалації, ми готові до цього теж з рішучою відповіддю", - додав він.

Раніше ми писали, що США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну.

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