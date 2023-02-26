Салливан о возможной передаче Украине F-16: вопрос на будущее

По его словам, на каждом этапе войны американский лидер Джо Байден хотел убедиться, что Украина получает все самое необходимое оружие.

Он уточнил, что в начале полномасштабного вторжения это были противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. На втором этапе - артиллерия, чтобы помочь сдержать наступление россиян на востоке.

"На этом этапе критически важным элементом является способность к наземному маневрированию. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Поэтому президент говорит о том, что он сосредоточен на этих возможностях. А вопрос о F-16 - это вопрос на будущее", - добавил Салливан.

При этом на вопрос о том, могут ли США в будущем одобрить поставки таких истребителей в Украину, советник Байдена заявил, что не может выходить за рамки сказанного президентом.