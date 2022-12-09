Сальдо нафантазировал новый город на Арабатской стрелке. Якобы это идея Путина

Об этом заявил гауляйтер Владимир Сальдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко", - заявил Сальдо.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин еще ничего не говорил в своих выступлениях о строительстве нового города на временно оккупированной территории Херсонской области.