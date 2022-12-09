ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сальдо нафантазировал новый город на Арабатской стрелке. Якобы это идея Путина

Новина українською →
Пятница 09 декабря 2022 17:22
Сальдо нафантазировал новый город на Арабатской стрелке. Якобы это идея Путина Фото: Сальдо нафантазировал новый город на Арабатской стрелке (facebook.com/favoriteKherson)
Автор: Константин Широкун

На временно оккупированной Арабатской стрелке оккупанты якобы собираются построить новый город с кварталом для правительства коллаборантов.

Об этом заявил гауляйтер Владимир Сальдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко", - заявил Сальдо.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин еще ничего не говорил в своих выступлениях о строительстве нового города на временно оккупированной территории Херсонской области.

Напомним, сегодня Путин заявил, то Россия должна была раньше начинать полномасштабное вторжение в Украину.

Также ранее Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному – сочинению новых историй касаемо Украины и рассказал о причинах начала войны в 2014 году, заявив о "непричастности" России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Вторжение России в Украину Владимир Путин
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители