У Сакському районі Криму оголосили евакуацію після вибухів на авіабазі

Після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму так звана "влада Сакського району" оголосила евакуацію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі ТАСС заявили в "єдиній черговій диспетчерській службі району".
"У нас зараз оповіщення громадян йде про евакуацію", - розповіли в "службі".
При цьому "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що після інциденту на аеродромі евакуйовано близько 30 людей.
Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму прогриміли гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
Більш детально про вибухи в Криму можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.