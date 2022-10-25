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Нашли замену Путину? Кого Россия может отправить на G20

Фото: президент РФ Путин начал избегать международных форумов (Getty Images)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент России Владимир Путин может не поехать на саммит "Большой двадцатки", который стартует 15 ноября на Бали. В Кремле заявляют, что окончательного решения по участию нет, а в СМИ уже появился кандидат на замену диктатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Tg-канал Baza.

Одним из возможных представителей России на индонезийском саммите называют премьер-министра Михаила Мишустина. Однако вопрос окончательно не решен, хотя именно Мишустин с большой долей вероятности возглавит российскую делегацию.

"Решение о том, кто возглавит делегацию РФ на саммите "двадцатки" в Индонезии, еще не принято", - подтверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом уже по комментариям самого президента РФ относительно его участия в саммите понятно, что он не полетит на Бали. Как предположительно и в Бангкок, где 18-19 ноября пройдет форум лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"На АТЭС у президента были планы лететь сразу после G-20. Но на "двадцатке" что делать? С Байденом говорить сейчас не о чем. А в фарсе с Зеленским участвовать нет смысла", - подчеркнул анонимный источник из администрации президента РФ.

Ранее стало известно, что официальные лица США предпринимают шаги, чтобы избежать личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это как слухи.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского также призвали отказаться от встреч с РФ.

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Владимир Путин