Нашли замену Путину? Кого Россия может отправить на G20

Одним из возможных представителей России на индонезийском саммите называют премьер-министра Михаила Мишустина. Однако вопрос окончательно не решен, хотя именно Мишустин с большой долей вероятности возглавит российскую делегацию.

"Решение о том, кто возглавит делегацию РФ на саммите "двадцатки" в Индонезии, еще не принято", - подтверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом уже по комментариям самого президента РФ относительно его участия в саммите понятно, что он не полетит на Бали. Как предположительно и в Бангкок, где 18-19 ноября пройдет форум лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"На АТЭС у президента были планы лететь сразу после G-20. Но на "двадцатке" что делать? С Байденом говорить сейчас не о чем. А в фарсе с Зеленским участвовать нет смысла", - подчеркнул анонимный источник из администрации президента РФ.