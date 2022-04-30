На Сахаліні загорілася ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю

Сьогодні, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на ГРЕС-2. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. В даний час технологічний процес зупинений.
У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.
У мережі з'явилися кадри пожежі.
Нагадавши, у Стамбулі стався вибух на фабриці, є загиблі.
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