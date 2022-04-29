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У Стамбулі стався вибух на фабриці, є загиблі

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Стамбул, П'ятниця 29 квітня 2022 16:56
У Стамбулі стався вибух на фабриці, є загиблі Фото: Наслідки вибуху в Стамбулі (twitter.com/cnnturk)
Автор: Антон Федорців

Місцева влада Стамбула оголосила про загибель трьох людей внаслідок пожежі та вибуху на фабриці в районі Тузла. Спершу вони вважалися зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

У п'ятницю загорілася фабрика лакофарбових матеріалів в азійській частині Стамбула. Під час пожежі пролунали численні вибухи, а на місце події прибули вогнеборці та медики.

Рятувальники виявили дев'ять поранених, а пошуки ще трьох осіб почали після приборкання полум'я. Зрештою, їх знайшли мертвими. Один пожежний госпіталізований із травмами, отриманими під час гасіння. Вогнем ушкоджена сама фабрика, кілька підприємств поруч і ділянка лісу.

Наразі причини займання з'ясовують слідчі. Пожежі на фабриках стали частим явищем у Стамбулі, який є провідним промисловим центром Туреччини.

До слова, СБУ затримала трьох військових РФ за спроби захоплення Південноукраїнської АЕС.

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